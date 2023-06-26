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Президентка Грузії ветувала зміни до виборчого кодексу, які збільшать вплив партії влади

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 22:44

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі в понеділок наклала вето на законопроєкт про зміни до виборчого кодексу, які стосуються процедури обрання голови та членів Центрвиборчкому країни.

Про це йдеться в заяві на сайті президента Грузії, яку цитує "Європейська правда".

Як пояснює Зурабішвілі, схвалена депутатами пропозиція "збільшує ризик поляризації", оскільки для призначення членів і голови грузинського ЦВК потрібна буде проста більшість голосів – 76 замість 100, що фактично передає контроль над цим процесом правлячій "Грузинській мрії".

"Президент пропонує парламенту встановити планку в 90 голосів, які будуть необхідні для обрання голови та членів ЦВК, як це сталося у випадку з Народним захисником. Це обов'язково для зміцнення і збереження довіри до виборів і Виборчої адміністрації", – йдеться в її заяві.

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Поправки до виборчого кодексу парламент Грузії схвалив 13 червня.

Згідно з поправками, кандидатури на посаду голови та професійних членів Центральної виборчої комісії Грузії висуватиме спікер парламенту, а не президент, як зараз, і призначатимуться вони простою більшістю.

Водночас поправки передбачають створення конкурсної комісії з добору голови та членів ЦВК, в якій буде один представник президента Грузії. У разі, якщо комісія не зможе обрати всіх членів ЦВК, голосування відбудеться щодо кандидата, висунутого президентом.

ВІДЕО ДНЯ

Зміни до виборчого кодексу зруйнують домовленість, укладену політичними силами Грузії за посередництва президента Європейської ради Шарля Мішеля на тлі політичної кризи у 2019 році.

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Теми: Грузіяпартіїзаконодавство
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