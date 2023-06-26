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Президент Грузии ветировала изменения в избирательный кодекс, которые увеличат влияние партии власти

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 22:44

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в понедельник наложила вето на законопроект об изменениях в избирательный кодекс, касающихся процедуры избрания председателя и членов Центризбиркома страны.

Об этом говорится в заявлении на сайте президента Грузии, которое цитирует "Европейская правда".

Как объясняет Зурабишвили, одобренное депутатами предложение "увеличивает риск поляризации", поскольку для назначения членов и председателя грузинского ЦИК нужно будет простое большинство голосов – 76 вместо 100, что фактически передает контроль над этим процессом правящей "Грузинской мечты".

"Президент предлагает парламенту установить планку в 90 голосов, которые будут необходимы для избрания председателя и членов ЦИК, как это произошло в случае с Народным защитником. Это обязательно для укрепления и сохранения доверия к выборам и Избирательной администрации", – говорится в ее заявлении.

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Поправки в избирательный кодекс парламент Грузии одобрил 13 июня.

Согласно поправкам, кандидатуры на должность председателя и профессиональных членов Центральной избирательной комиссии Грузии будет выдвигать спикер парламента, а не президент, как сейчас, и назначаться они будут простым большинством.

В то же время поправки предусматривают создание конкурсной комиссии по отбору председателя и членов ЦИК, в которой будет один представитель президента Грузии. В случае, если комиссия не сможет избрать всех членов ЦИК, голосование состоится по кандидату, выдвинутому президентом.

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Изменения в избирательный кодекс разрушат договоренность, заключенную политическими силами Грузии при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля на фоне политического кризиса в 2019 году.

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Темы: Грузияпартиизаконодательство
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