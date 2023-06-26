Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лідери Греції й Туреччини зустрінуться на полях саміту НАТО у Вільнюсі

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 23:18

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який після перемоги своєї партії на виборах у неділю знову сформував уряд, домовився з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом про двосторонню зустріч у липні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні офісу грецького прем’єра.

Зазначається, що Міцотакіс та Ердоган провели телефонну розмову за ініціативою останнього, під час якої турецький лідер привітав прем’єра Греції зі вступом на посаду.

Реклама:

"Прем'єр-міністр і президент Туреччини домовилися зустрітися на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, Литва, 11 і 12 липня", – йдеться в повідомленні.

Раніше в понеділок Кіріакос Міцотакіс офіційно очолив новий уряд після переконливої перемоги його партії на парламентських виборах, що проходили цими вихідними.

Туреччина й Греція, хоч і перебувають разом у НАТО, багато років конфліктують із цілої низки питань, зокрема територіальних претензій в Егейському морі і повітряного простору над ним.

ВІДЕО ДНЯ

Та підтримка, яку Греція виявила на тлі руйнівних землетрусів у Туреччині на початку року, сприяла деескалації суперечок.

Серед іншого, Анкара й Афіни відновили зустрічі на високому рівні – зокрема переговори за участю високопоставлених дипломатів щодо так званої ініціативи позитивного порядку денного, спрямованої на активізацію торгівлі та іншого співробітництва.

Теми: ГреціяТуреччинаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Греція
War Speeches. Тиждень неспокою та дипломатичних невдач для Росії
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
У Греції борються одночасно з десятками пожеж, найскладніша триває 10 днів
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: