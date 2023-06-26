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Лидеры Греции и Турции встретятся на полях саммита НАТО в Вильнюсе

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 23:18

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который после победы своей партии на выборах в воскресенье снова сформировал правительство, договорился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о двусторонней встрече в июле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении офиса греческого премьера.

Отмечается, что Мицотакис и Эрдоган провели телефонный разговор по инициативе последнего, во время которого турецкий лидер поздравил премьера Греции со вступлением в должность.

"Премьер-министр и президент Турции договорились встретиться на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе, Литва, 11 и 12 июля", – говорится в сообщении.

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Ранее в понедельник Кириакос Мицотакис официально возглавил новое правительство после убедительной победы его партии на парламентских выборах, проходивших в эти выходные.

Турция и Греция, хоть и находятся вместе в НАТО, много лет конфликтуют по целому ряду вопросов, в частности территориальных претензий в Эгейском море и воздушного пространства над ним.

Та поддержка, которую Греция проявила на фоне разрушительных землетрясений в Турции в начале года, способствовала деэскалации споров.

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Среди прочего, Анкара и Афины возобновили встречи на высоком уровне - в частности переговоры с участием высокопоставленных дипломатов по так называемой инициативе позитивной повестки дня, направленной на активизацию торговли и другого сотрудничества.

Темы: ГрецияТурцияНАТО
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