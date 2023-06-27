Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Був на фронті, це щасливий день – на всіх напрямках було просування

Ірина БалачукВівторок, 27 червня 2023, 00:58
Зеленський: Був на фронті, це щасливий день – на всіх напрямках було просування
Олександр Сирський і Володимир Зеленський. ФОТО З TELEGRAM ЗЕЛЕНСЬКОГО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 26 червня сили оборони просунулися вперед на всіх напрямках на фронті, і що він був радий подякувати українським воїнам особисто.

Джерело: Зеленський під час нічного відеозвернення, записаного з потяга

Пряма мова президента: "Сьогодні – фронт. Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів".

Реклама:

Деталі: Зеленський розповів, що 26 червня був у підрозділах "Хортиці", які героїчно відзначилися в битві за Бахмут, далі – у "дуже потужних, дуже акуратних" морпіхів, потім − у "Таврїі", на південному фронті. 

 
Президент с украинскими воинами
Фото з Telegram Зеленського 

Він також додав, що провів наради з генералами Василем Зубаничем, Олександром Тарнавським, Юрієм Содолем та Олександром Сирським, на яких прийняли кілька оперативних рішень.

А також ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Президент з українськими воїнами
Фото з Telegram Зеленського 

Крім того, за словами Зеленського, він мав переговори з партнерами, зокрема з президентом США Джо Байденом − передусім про постачання зброї. 

"Насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми – дуже теплі – усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони. Це надзвичайно почесно для мене, про кожен шеврон розповім окремо. Всі наші воїни – від солдата, матроса до генерала – молодці!", − підсумував президент.

 

Теми: ЗеленськийДонецька областьЗапорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Путін подякував вагнерівцям і дозволив їм "піти в Білорусь"
Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту
Путін подякував силовикам за "придушення" заколоту і показав Шойгу
США не бачать ознак того, що Росія готова підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерну зброю − Кірбі
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: