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Зеленський: Був на фронті, це щасливий день – на всіх напрямках було просування

Ірина БалачукВівторок, 27 червня 2023, 00:58
Зеленський: Був на фронті, це щасливий день – на всіх напрямках було просування
Олександр Сирський і Володимир Зеленський. ФОТО З TELEGRAM ЗЕЛЕНСЬКОГО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 26 червня сили оборони просунулися вперед на всіх напрямках на фронті, і що він був радий подякувати українським воїнам особисто.

Джерело: Зеленський під час нічного відеозвернення, записаного з потяга

Пряма мова президента: "Сьогодні – фронт. Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів".

Деталі: Зеленський розповів, що 26 червня був у підрозділах "Хортиці", які героїчно відзначилися в битві за Бахмут, далі – у "дуже потужних, дуже акуратних" морпіхів, потім − у "Таврїі", на південному фронті. 

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Президент с украинскими воинами
Фото з Telegram Зеленського 

Він також додав, що провів наради з генералами Василем Зубаничем, Олександром Тарнавським, Юрієм Содолем та Олександром Сирським, на яких прийняли кілька оперативних рішень.

А також ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти. 

 
Президент з українськими воїнами
Фото з Telegram Зеленського 

Крім того, за словами Зеленського, він мав переговори з партнерами, зокрема з президентом США Джо Байденом − передусім про постачання зброї. 

ВІДЕО ДНЯ

"Насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми – дуже теплі – усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони. Це надзвичайно почесно для мене, про кожен шеврон розповім окремо. Всі наші воїни – від солдата, матроса до генерала – молодці!", − підсумував президент.

 

Теми: ЗеленськийДонецька областьЗапорізька областьвійна
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