Зеленский: Был на фронте, это счастливый день − на всех направлениях было продвижение

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 26 июня силы обороны продвинулись вперед на всех направлениях на фронте, и что он был рад поблагодарить украинских воинов лично.

Источник: Зеленский во время ночного видеообращения, записанного из поезда

Прямая речь президента: "Сегодня − фронт. Донецкая область, Запорожье. Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня на всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Я пожелал ребятам больше таких дней".

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Детали: Зеленский рассказал, что 26 июня был в подразделениях "Хортицы", которые героически отличились в битве за Бахмут, далее − у "очень мощных, очень аккуратных" морпехов, затем − в "Таврии", на южном фронте.

Президент с украинскими воинами ФОТО ИЗ TELEGRAM ЗЕЛЕНСКОГО

Он также добавил, что провел совещания с генералами Василием Зубаничем, Александром Тарнавским, Юрием Содолем и Александром Сырским, на которых приняли несколько оперативных решений. А также еще раз обсудили создание корпуса морской пехоты.

Президент с украинскими воинами ФОТО ИЗ TELEGRAM ЗЕЛЕНСКОГО

Кроме того, по словам Зеленского, у него были переговоры с партнерами, в частности с президентом США Джо Байденом − прежде всего о поставках оружия.

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"Насыщенный день, много эмоций. Имел честь наградить наших воинов, поблагодарить лично, пожать руку. Спасибо за все ваши слова поддержки, ребята! Спасибо за объятия − очень теплые − всем сегодня. И спасибо за ваши шевроны. Это очень почетно для меня, о каждом шевроне расскажу отдельно. Все наши воины − от солдата, матроса до генерала − молодцы!", − подытожил президент.