У США заявили, що продовжать тиск на ПВК "Вагнер"

США продовжуватимуть тиснути на ПВК "Вагнер", щоб позбавити її найманців можливості сіяти хаос та насильство у світі.

Джерело: представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу

Пряма мова Кірбі: "Думаю, ви знаєте, що ми працюємо над тим, щоб притягнути "Вагнер" до відповідальності. Вони внесені до списку транснаціональних злочинних організацій. Ми наклали на них санкції.

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Ми продовжуватимемо вживати необхідних заходів, щоб спробувати обмежити їхню здатність продовжувати сіяти хаос і насильство, де б вони не були".

Деталі: Водночас Кірбі підкреслив, що ще занадто рано говорити, куди після невдалого заколоту на минулих вихідних подінеться ПВК "Вагнер" як організація, або куди подінеться її ватажок Євген Пригожин з точки зору його керівництва цією компанією.

Представник Білого дому також додав, що йому не відоме місце перебування Пригожина.

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