У США заявили, що продовжать тиск на ПВК "Вагнер"

США продовжуватимуть тиснути на ПВК "Вагнер", щоб позбавити її найманців можливості сіяти хаос та насильство у світі.

Джерело: представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу

Пряма мова Кірбі: "Думаю, ви знаєте, що ми працюємо над тим, щоб притягнути "Вагнер" до відповідальності. Вони внесені до списку транснаціональних злочинних організацій. Ми наклали на них санкції.

Ми продовжуватимемо вживати необхідних заходів, щоб спробувати обмежити їхню здатність продовжувати сіяти хаос і насильство, де б вони не були".

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Деталі: Водночас Кірбі підкреслив, що ще занадто рано говорити, куди після невдалого заколоту на минулих вихідних подінеться ПВК "Вагнер" як організація, або куди подінеться її ватажок Євген Пригожин з точки зору його керівництва цією компанією.

Представник Білого дому також додав, що йому не відоме місце перебування Пригожина.

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