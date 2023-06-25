США відкладуть нові санкції проти "вагнерівців" через побоювання опинитися на боці Путіна – WSJ
Неділя, 25 червня 2023, 00:35
Державний департамент Штатів вирішив відкласти заплановане введення санкцій проти "золотого бізнесу" ПВК "Вагнер" в Африці.
Джерело: WSJ із посиланням на джерела
Деталі: Видання пише, що у вівторок Державний департамент мав намір оголосити про додаткові санкції щодо ймовірного "золотого бізнесу" ПВК "Вагнер" в Африці.
Проте, як повідомляється, США планують відкласти нові санкції.
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"Вашингтон не хоче, аби виглядало так, ніби він стає на чийсь бік", – цитує WSJ слова поінформованого джерела.
Нагадаємо: Міністерство фінансів США у травні оголосило про запровадження санкцій проти керівника формувань ПВК "Вагнер" у Малі Івана Маслова після того, як стало відомо про спроби цього угруповання переправити зброю в Росію.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".