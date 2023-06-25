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США відкладуть нові санкції проти "вагнерівців" через побоювання опинитися на боці Путіна – WSJ

Ольга Глущенко Неділя, 25 червня 2023, 00:35
США відкладуть нові санкції проти вагнерівців через побоювання опинитися на боці Путіна – WSJ
Фото Getty Images

Державний департамент Штатів вирішив відкласти заплановане введення санкцій проти "золотого бізнесу" ПВК "Вагнер" в Африці.

Джерело: WSJ із посиланням на джерела

Деталі: Видання пише, що у вівторок Державний департамент мав намір оголосити про додаткові санкції щодо ймовірного "золотого бізнесу" ПВК "Вагнер" в Африці.

Проте, як повідомляється, США планують відкласти нові санкції.

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"Вашингтон не хоче, аби виглядало так, ніби він стає на чийсь бік", – цитує WSJ слова поінформованого джерела.

Нагадаємо: Міністерство фінансів США у травні оголосило про запровадження санкцій проти керівника формувань ПВК "Вагнер" у Малі Івана Маслова після того, як стало відомо про спроби цього угруповання переправити зброю в Росію.

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Теми: ПригожинВагнерсанкціїСША
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