США заявили, что продолжат давление на ЧВК "Вагнер"

США будут продолжать давить на ЧВК "Вагнер", чтобы лишить ее наемников возможности сеять хаос и насилие в мире.

Источник: представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге

Прямая речь Кирби: "Думаю, вы знаете, что мы работаем над тем, чтобы привлечь "Вагнер" к ответственности. Они внесены в список транснациональных преступных организаций. Мы наложили на них санкции.

Мы будем продолжать принимать необходимые меры, чтобы попытаться ограничить их способность продолжать сеять хаос и насилие, где бы они ни были".

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Детали: В то же время Кирби подчеркнул, что еще слишком рано говорить, куда после неудачного мятежа в минувшие выходные денется ЧВК "Вагнер" как организация, или куда денется ее главарь Евгений Пригожин с точки зрения его руководства этой компанией.

Представитель Белого дома также добавил, что ему не известно место пребывания Пригожина.

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