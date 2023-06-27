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За час окупації росіяни знесли 300 будинків у Маріуполі − міськрада

Ірина БалачукВівторок, 27 червня 2023, 03:40
За час окупації росіяни знесли 300 будинків у Маріуполі − міськрада
Скриншот з відео

Російські загарбники зруйнували половину житлових будинків у Маріуполі під час блокади, ще понад 300 будинків знесли уже під час окупації.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "За час блокади загарбники зруйнували 50% всього житлового фонду міста. Понад 300 будинків знесли повністю вже після окупації. При цьому чимало маріупольців борються за те, щоб їх домівки залишили цілими, адже вони продовжують там жити".

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Деталі: У міськраді додали, що попри це руйнування продовжуються.

Зокрема, нещодавно росіяни знесли два будинки по пр. Металургів, 77 та 79.

Міськрада також опублікувала відео, на якому видно, що на місці колишніх квартир наразі руїни.

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Теми: Маріупольжитлоокупація
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