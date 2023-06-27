За час окупації росіяни знесли 300 будинків у Маріуполі − міськрада
Вівторок, 27 червня 2023, 03:40
Російські загарбники зруйнували половину житлових будинків у Маріуполі під час блокади, ще понад 300 будинків знесли уже під час окупації.
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram
Дослівно міськрада: "За час блокади загарбники зруйнували 50% всього житлового фонду міста. Понад 300 будинків знесли повністю вже після окупації. При цьому чимало маріупольців борються за те, щоб їх домівки залишили цілими, адже вони продовжують там жити".
Деталі: У міськраді додали, що попри це руйнування продовжуються.
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Зокрема, нещодавно росіяни знесли два будинки по пр. Металургів, 77 та 79.
Міськрада також опублікувала відео, на якому видно, що на місці колишніх квартир наразі руїни.
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