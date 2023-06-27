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За час окупації росіяни знесли 300 будинків у Маріуполі − міськрада

Ірина БалачукВівторок, 27 червня 2023, 03:40
За час окупації росіяни знесли 300 будинків у Маріуполі − міськрада
Скриншот з відео

Російські загарбники зруйнували половину житлових будинків у Маріуполі під час блокади, ще понад 300 будинків знесли уже під час окупації.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "За час блокади загарбники зруйнували 50% всього житлового фонду міста. Понад 300 будинків знесли повністю вже після окупації. При цьому чимало маріупольців борються за те, щоб їх домівки залишили цілими, адже вони продовжують там жити".

Деталі: У міськраді додали, що попри це руйнування продовжуються.

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Зокрема, нещодавно росіяни знесли два будинки по пр. Металургів, 77 та 79.

Міськрада також опублікувала відео, на якому видно, що на місці колишніх квартир наразі руїни.

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Теми: Маріупольжитлоокупація
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