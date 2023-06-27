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За время оккупации россияне снесли 300 домов в Мариуполе − горсовет

Ирина БалачукВторник, 27 июня 2023, 03:40
За время оккупации россияне снесли 300 домов в Мариуполе − горсовет
Скриншот из видео

Российские захватчики разрушили половину жилых домов в Мариуполе во время блокады, еще более 300 домов снесли уже во время оккупации.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "За время блокады захватчики разрушили 50% всего жилого фонда города. Более 300 домов снесли полностью уже после оккупации. При этом многие мариупольцы борются за то, чтобы их дома оставили целыми, ведь они продолжают там жить".

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Детали: В горсовете добавили, что несмотря на это разрушения продолжаются.

В частности, недавно россияне снесли два дома по пр. Металлургов, 77 и 79.

Горсовет также опубликовал видео, на котором видно, что на месте бывших квартир сейчас руины.

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Темы: Мариупольжильеоккупация
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