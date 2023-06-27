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ISW: Путін потребує сил "Вагнера", а тим, хто поїде за Пригожиним, не пробачить

Ірина БалачукВівторок, 27 червня 2023, 06:26
ISW: Путін потребує сил Вагнера, а тим, хто поїде за Пригожиним, не пробачить
"Вагнерівці" у Ростові-на-Дону 24 червня. Фото Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор Володимир Путін своїми заявами щодо заколоту намагається утримати "вагнерівців", щоб надалі використовувати у війні, а тим, хто замість приєднатися до російського Міноборони поїде в Білорусь до Пригожина, − не пробачить.

Джерело: звіт ISW за 26 червня

Дослівно ISW: "Президент Росії Володимир Путін виступив 26 червня з промовою, в якій намагався переконати якомога більше бойовиків і лідерів "Вагнера" приєднатися до російської армії і продовжити воювати проти України, а також змусити людей, найбільш лояльних до фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина, самоідентифікуватися.

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Путін високо оцінив роботу командирів "Вагнера", ймовірно, намагаючись утримати їх, коли "Вагнер" буде інтегрований в МО".

Деталі: Засуджуючи організаторів збройного заколоту як зрадників і дякуючи самопроголошеному президенту Білорусі за допомогу у переговорах, Путін не називав імені Пригожина. Але аналітики вважають, що промова Путіна залишає мало місця для будь-якого зближення з ватажком ПВК "Вагнер".

Російський диктатор вкотре назвав справжнім ворогом Україну і запропонував "вагнерівцям" 3 варіанти дій: продовжувати "служити Росії", підписавши контракт з Міноборони чи іншими російськими спецслужбами, вийти у відставку і поїхати додому, або поїхати до Білорусі.

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Дослівно ISW: "Путін міг би заарештувати командирів "Вагнера" за державну зраду, але замість цього запропонував пробачити і інтегрувати сили "Вагнера" − це свідчить про його потребу в підготовлених і ефективних кадрах. Путін також, ймовірно, намагається завершити процес формалізації, ініційований Міноборони Росії".

Деталі: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також 26 червня запевнив своїх іноземних колег, що "Вагнер" продовжить операції в Малі та Центральноафриканській Республіці.

Також аналітики повідомляють, що "Вагнер" продовжує вербувати людей у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську і Тюмені.

Водночас ISW вважає, що частина підрозділів "Вагнера" все ж можуть поїхати за Пригожиним до Білорусі, де вже будують табори під їх розміщення.

Лукашенко може спробувати використати бойовиків Пригожина для того, щоб збалансувати довготривалі зусилля Росії щодо встановлення постійної військової присутності в Білорусі, хоча, підкреслює ISW, залишається неясним, наскільки успішно Лукашенко зможе залучити "вагнерівців" або відмовити Росії у видачі бойовиків Пригожина, які перебуватимуть Білорусі.

Аналітики пишуть, що особисте місцезнаходження Пригожина залишається невідомим станом на 26 червня, хоча деякі непідтверджені повідомлення свідчать, що він перебуває в готелі "Green City Hotel" на заході Мінська.

Також вказується, що Білорусь не запропонує найманцям справжнього притулку, якщо Кремль чинитиме тиск на неї. Тож притулок у Білорусі може стати пасткою.

Дослівно ISW: "Кремль, швидше за все, вважатиме членів "Вагнера", які поїдуть за Пригожиним до Білорусі, зрадниками, незалежно від того, чи буде він вживати проти них негайних заходів чи ні. Путін заявив, що бойовикам "Вагнера" дозволено їхати до Білорусі і що Путін виконає свою невизначену "обіцянку" щодо найманців, які вирішать це зробити. Але довгострокова цінність цієї обіцянки є сумнівною.

Бойовики "Вагнера" в Білорусі навряд чи залишаться в безпеці від російського екстрадиційного наказу, якщо Путін відмовиться від своїх слів і звинуватить їх у державній зраді".

Деталі: Тим більше, що Лукашенко раніше передав Москві 33 затриманих у Білорусі "вагнерівців".

Аналітика зазначають, що майбутнє групи "Вагнера" незрозуміле, але воно, ймовірно, не включатиме Євгена Пригожина і, можливо, не продовжить своє існування як окрема чи унітарна одиниця.

Також повідомляється, що ймовірно Кремль спробує замінити лідера "Вагнера", щоб дистанціювати ПВК від зради Пригожина − у разі якщо Путін вирішить зберегти "Вагнер" як окремий суб'єкт.

На момент підготовки звіту Кремль жодних заяв про долю ПВК "Вагнер" не робив.

Теми: РосіяВагнерБілорусьПригожин
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