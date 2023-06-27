ISW: Путин нуждается в силах "Вагнера", а тем, кто поедет за Пригожиным, не простит

Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин своими заявлениями о мятеже пытается удержать "вагнеровцев", чтобы в дальнейшем использовать в войне, а тем, кто вместо присоединиться к российскому Минобороны поедет в Беларусь к Пригожину, − не простит.

Источник: отчет ISW за 26 июня

Дословно ISW: "Президент России Владимир Путин выступил 26 июня с речью, в которой пытался убедить как можно больше боевиков и лидеров "Вагнера" присоединиться к российской армии и продолжить воевать против Украины, а также заставить людей, наиболее лояльных к финансисту группы "Вагнера" Евгению Пригожину, самоидентифицироваться.

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Путин высоко оценил работу командиров "Вагнера", вероятно, пытаясь удержать их, когда "Вагнер" будет интегрирован в МО".

Детали: Осуждая организаторов вооруженного мятежа как предателей и высказывая благодарность самопровозглашенному президенту Беларуси за помощь в переговорах, Путин не называл имени Пригожина. Но аналитики считают, что речь Путина оставляет мало места для какого-либо сближения с главарем ЧВК "Вагнер".

Российский диктатор в очередной раз назвал настоящим врагом Украину и предложил "вагнеровцам" 3 варианта действий: продолжать "служить России", подписав контракт с Минобороны или другими российскими спецслужбами, выйти в отставку и уехать домой, или поехать в Беларусь.

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Дословно ISW: "Путин мог бы арестовать командиров "Вагнера" за государственную измену, но вместо этого предложил простить и интегрировать силы "Вагнера" − это свидетельствует о его потребности в подготовленных и эффективных кадрах. Путин также, вероятно, пытается завершить процесс формализации, инициированный Минобороны России".

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров также 26 июня заверил своих иностранных коллег, что "Вагнер" продолжит операции в Мали и Центральноафриканской Республике.

Также аналитики сообщают, что "Вагнер" продолжает вербовать людей в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени.

В то же время ISW считает, что часть подразделений "Вагнера" все же могут поехать за Пригожиным в Беларусь, где уже строят лагеря под их размещение.

Лукашенко может попытаться использовать боевиков Пригожина для того, чтобы сбалансировать долговременные усилия России по установлению постоянного военного присутствия в Беларуси, хотя, подчеркивает ISW, остается неясным, насколько успешно Лукашенко сможет привлечь "вагнеровцев" или отказать России в выдаче боевиков Пригожина, которые будут находиться Беларуси.

Аналитики пишут, что местонахождение Пригожина остается неизвестным по состоянию на 26 июня, хотя некоторые неподтвержденные сообщения свидетельствуют, что он находится в отеле "Green City Hotel" на западе Минска.

Также указывается, что Беларусь не предложит наемникам настоящего убежища, если Кремль будет оказывать давление на нее. Поэтому убежище в Беларуси может стать ловушкой.

Дословно ISW: "Кремль, скорее всего, будет считать членов "Вагнера", которые поедут за Пригожиным в Беларусь, предателями, независимо от того, будет ли он принимать против них немедленные меры или нет. Путин заявил, что боевикам "Вагнера" разрешено ехать в Беларусь и что Путин выполнит свое неопределенное "обещание" в отношении наемников, которые решат это сделать. Но долгосрочная ценность этого обещания сомнительна.

Боевики "Вагнера" в Беларуси вряд ли останутся в безопасности от российского экстрадиционного приказа, если Путин откажется от своих слов и обвинит их в государственной измене".

Детали: Тем более, что Лукашенко ранее передал Москве 33 задержанных в Беларуси "вагнеровцев".

Аналитика отмечают, что будущее группы "Вагнера" непонятно, но оно, вероятно, не будет включать Евгения Пригожина и, возможно, не продолжит свое существование как отдельная или унитарная единица.

Также сообщается, что вероятно Кремль попытается заменить лидера "Вагнера", чтобы дистанцировать ЧВК от предательства Пригожина − в случае если Путин решит сохранить "Вагнер" как отдельный субъект.

На момент подготовки отчета Кремль никаких заявлений о судьбе ЧВК "Вагнер" не делал.