Захисники знищили ППО росіян і ще понад пів тисячі загарбників – Генштаб ЗСУ
Вівторок, 27 червня 2023, 08:20
За минулу добу українські бійці знищили близько 590 російських загарбників, 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивних системи залпового вогню й 1 засіб протиповітряної оборони ворога.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 27 червня
Деталі: За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 226 170 (+590) осіб ліквідовано,
- танків – 4 036 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 7 834 (+14) од,
- артилерійських систем – 4 083 (+28) од,
- РСЗВ – 626 (+2) од,
- засоби ППО – 386 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 492 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1 261 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 772 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 563 (+6).
Дані уточнюються.