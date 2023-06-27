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Захисники знищили ППО росіян і ще понад пів тисячі загарбників – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаВівторок, 27 червня 2023, 08:20
Захисники знищили ППО росіян і ще понад пів тисячі загарбників – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу українські бійці знищили близько 590 російських загарбників, 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 реактивних системи залпового вогню й 1 засіб протиповітряної оборони ворога. 

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 27 червня

Деталі: За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 226 170 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків – 4 036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 7 834 (+14) од,
  • артилерійських систем – 4 083 (+28) од,
  • РСЗВ – 626 (+2) од,
  • засоби ППО – 386 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 492 (+10),
  • крилаті ракети  ‒ 1 261 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 772 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 563 (+6).

Дані уточнюються.

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Теми: війнаГенштаб
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