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Защитники уничтожили ПВО россиян и еще более полутысячи захватчиков – Генштаб ВСУ

Елена РощинаВторник, 27 июня 2023, 08:20
Защитники уничтожили ПВО россиян и еще более полутысячи захватчиков – Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки украинские бойцы уничтожили порядка 590 российских захватчиков, 5 танков, 14 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны врага. 

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 27 июня

Детали: По данным украинского Генштаба, общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 27.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 226 170 (+590) человек ликвидировано,
  • танков – 4 036 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 834 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 4 083 (+28) ед,
  • РСЗО – 626 (+2) ед,
  • средства ПВО – 386 (+1) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 492 (+10),
  • крылатые ракеты – 1 261 (+2),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 772 (+21) ед,
  • специальная техника – 563 (+6).

Данные уточняются.

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Темы: войнаГенштаб
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