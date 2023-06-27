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Під час заколоту "Вагнера" союзники просили Україну не бити по Росії – CNN

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 08:51
Під час заколоту Вагнера союзники просили Україну не бити по Росії – CNN
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

До того, як у суботу керівник "Вагнера" Євген Пригожин зупинив свій "марш" на Москву, союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від нанесення ударів по території Росії під час заколоту.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на анонімного західного посадовця, пише "Європейська правда".

Занепокоєння полягало в тому, що у разі таких ударів РФ розглядатиме Україну і Захід як такі, що допомагають Пригожину і загрожують російському суверенітету.

"Меседж полягав у тому, щоб не розхитувати човен", – сказав посадовець, додавши, що це повідомлення Києву передавали на рівні міністрів закордонних справ, заступників і через послів.

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"Це внутрішня справа Росії", – додав посадовець, повторюючи те, що публічно заявляли американські та інші західні чиновники.

"Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об'єктах всередині Росії", – сказав співрозмовник телеканалу.

Росіяни завжди хотіли довести, що існують загрози російському суверенітету, тому не варто було підживлювати наратив про те, що заколот був ініціативою Заходу, додав посадовець.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера", вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними. 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що останні події вихідних вказують на те, що російська держава і президент Володимир Путін ослаблені, а РФ може вступати в еру політичної нестабільності.

Теми: РосіяСШАВагнерПригожин
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