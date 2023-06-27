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Во время мятежа "Вагнера" союзники просили Украину не бить по России – CNN

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 08:51
Во время мятежа Вагнера союзники просили Украину не бить по России – CNN
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

До того, как в субботу руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин остановил свой "марш" на Москву, союзники на разных уровнях обращались к украинским чиновникам с предостережениями от нанесения ударов по территории России во время мятежа.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимного западного чиновника, пишет "Европейская правда".

Беспокойство заключалось в том, что в случае таких ударов РФ будет рассматривать Украину и Запад как помогающих Пригожину и угрожающие российскому суверенитету.

"Месседж заключался в том, чтобы не расшатывать лодку", – сказал чиновник, добавив, что это сообщение Киеву передавали на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов.

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"Это внутреннее дело России", – добавил чиновник, повторяя то, что публично заявляли американские и другие западные чиновники.

"Союзники предостерегали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России", – сказал собеседник телеканала.

Россияне всегда хотели доказать, что существуют угрозы российскому суверенитету, поэтому не стоило подпитывать нарратив о том, что мятеж был инициативой Запада, добавил чиновник.

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Напомним, накануне президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу группы "Вагнера", впервые публично комментируя российские события в эти выходные. 

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что последние события выходных указывают на то, что российское государство и президент Владимир Путин ослаблены, а РФ может вступать в эру политической нестабильности.

Темы: РосcияСШАВагнерПригожин
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