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CNN: США тримали в секреті від більшості союзників детальні розвіддані про плани "Вагнера"

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 09:00

Співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну і точну картину планів ватажка угруповання "Вагнера" Євгенія Пригожина щодо його заколоту, але розвідданими ділилися лише з обраними союзниками та не розкривали інформацію Україні заздалегідь.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланнями на власні джерела, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників телеканалу, не було зрозуміло, коли саме Пригожин діятиме, але, схоже, він вирішив почати реалізувати свій план після заяви Міністерства оборони Росії від 10 червня про те, що всі приватні військові компанії, в тому числі і "Вагнер", будуть змушені підписати контракти з російськими військовими з липня.

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Розвіддані були настільки секретними, що у США з ними були ознайомлені лише найвищі посадові особи адміністрації Байдена, а також члени "Групи восьми" Конгресу, які мають доступ до найсекретніших питань розвідки.

США поділилися даними з високопоставленими британськими посадовцями, але не з союзниками НАТО на більш широкому рівні, розповіли джерела.

Секретність розвідданих стала причиною того, що деякі високопоставлені європейські чиновники і навіть високопосадовці в уряді США були заскочені зненацька бунтом Пригожина в п'ятницю і швидкістю, з якою війська "Вагнера" просунулися до Ростова-на-Дону і в напрямку Москви в суботу вранці, повідомили джерела.

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Деякі офіційні особи НАТО висловили розчарування тим, що розвіддані не були оприлюднені. Але це могло б скомпрометувати надзвичайно чутливі джерела і методи, пояснили співрозмовники телеканалу. 

Українським посадовцям також не повідомили про розвіддані заздалегідь, за словами джерел. Насамперед – через побоювання, що розмови між американськими та українськими посадовцями можуть бути перехоплені супротивниками.

За даними джерел CNN, під час заколоту "Вагнера" союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від нанесення ударів по території Росії під час заколоту.

Президент США Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера", вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними.

Теми: СШАрозвідкаПригожинВагнер
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