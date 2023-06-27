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Через обстріл Оріхова загинула жінка, її чоловік потрапив у лікарню

Олена РощінаВівторок, 27 червня 2023, 09:06

Минулої доби в Запорізькій області внаслідок обстрілів загинула одна людина і постраждали ще троє. 

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Деталі: Загалом ворог здійснив 43 обстріли по 15 населених пунктах: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці.

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Зафіксовано 37 пошкоджень житлових будівель, комунікацій та майна жителів.

Під час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню. 

Крім того, госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки.

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Теми: Запорізька областьвійнаобстрілжертви
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