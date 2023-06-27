Из-за обстрела Орехова погибла женщина, ее муж попал в больницу

За прошедшие сутки в Запорожской области в результате обстрелов погиб один человек и пострадали еще трое.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Детали: В целом враг совершил 43 обстрела по 15 населенным пунктам: трижды бил по Ольговскому и Чаривному из РСЗО, 40 ударов из артиллерии по Гуляйполю, Орехову, Левадному, Ольговскому, Новодаровке, Малиновке, Полтавке, Малой Токмачке, Преображенке, Павловке и Новояковлевке.

Зафиксировано 37 повреждений жилых зданий, коммуникаций и имущества жителей.

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Во время артобстрела Орехова в своем доме погибла местная жительница, ее 59-летнего мужа с травмами оперативно доставили в больницу.

Кроме того, госпитализированы раненый 52-летний житель Преображенки и 59-летняя женщина, которая попала под обстрел вблизи Павловки.