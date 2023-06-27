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Блінкен слав термінову телеграму дипломатам США через заколот у Росії – Axios

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 09:13

Державний секретар США Ентоні Блінкен в терміновій телеграмі в п'ятницю ввечері наказав співробітникам Державного департаменту не висловлюватись щодо заколоту, який розгортався в Росії.

Про це стало відомо виданню The Hill від трьох американських посадовців, повідомляє "Європейська правда".

Термінова телеграма, яку розіслали всім американським дипломатам по всьому світу, показала рівень тривоги в адміністрації Байдена щодо подій у Росії і те, наскільки важливо для Білого дому та Державного департаменту контролювати американські меседжі про ситуацію в публічному та приватному просторі, підкреслює видання.

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У телеграмі Блінкен наказав усім співробітникам Держдепартаменту ні з ким не обговорювати ситуацію в Росії, повідомили американські посадовці.

Якщо американських дипломатів запитували про події в Росії представники іноземних урядів, то, за словами американських урядовців, вони повинні були лише відповідати, що США стежать за ситуацією, йшлося в телеграмі.

У телеграмі додавалося, що ситуацією займається безпосередньо держсекретар і його найближчий персонал.

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Один американський посадовець зазначив виданню, що серед тих, хто отримав телеграму, склалося враження, що її надіслали для того, щоб переконатися, що жоден американський дипломат не сказав нічого, що могло б створити враження, ніби США якимось чином причетні до кризи.

Інший американський посадовець сказав, що на момент відправлення телеграми ситуація в Росії була дуже незрозумілою, і, схоже, Блінкен хотів, щоб американські посадовці мовчали, поки не з'явиться більше деталей про ситуацію.

У кількох інтерв'ю на вихідних Блінкен заявив, що криза є внутрішньою справою Росії, і США не мають до неї жодного стосунку.

Раніше телеканал CNN повідомив, що співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну і точну картину планів ватажка угруповання "Вагнера" Євгенія Пригожина щодо його заколоту, але розвідданими ділилися лише з обраними союзниками.

За даними джерел телеканалу, під час заколоту "Вагнера" союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від нанесення ударів по території Росії під час заколоту.

Теми: СШАВагнерПригожинРосія
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