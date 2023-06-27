Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Блинкен слал срочную телеграмму дипломатам США из-за мятежа в России – Axios

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 09:13

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграмме в пятницу вечером приказал сотрудникам Государственного департамента не высказываться относительно мятежа, который разворачивался в России.

Об этом стало известно изданию The Hill от трех американских чиновников, сообщает "Европейская правда".

Срочная телеграмма, которую разослали всем американским дипломатам по всему миру, показала уровень тревоги в администрации Байдена относительно событий в России и то, насколько важно для Белого дома и Государственного департамента контролировать американские месседжи о ситуации в публичном и частном пространстве, подчеркивает издание.

В телеграмме Блинкен приказал всем сотрудникам Госдепартамента ни с кем не обсуждать ситуацию в России, сообщили американские чиновники.

Реклама:

Если американских дипломатов спрашивали о событиях в России представители иностранных правительств, то, по словам американских чиновников, они должны были лишь отвечать, что США следят за ситуацией, говорилось в телеграмме.

В телеграмме добавлялось, что ситуацией занимается непосредственно госсекретарь и его ближайший персонал.

Один американский чиновник отметил изданию, что среди тех, кто получил телеграмму, сложилось впечатление, что ее прислали для того, чтобы убедиться, что ни один американский дипломат не сказал ничего, что могло бы создать впечатление, будто США каким-то образом причастны к кризису.

ВИДЕО ДНЯ

Другой американский чиновник сказал, что на момент отправки телеграммы ситуация в России была очень непонятной, и, похоже, Блинкен хотел, чтобы американские чиновники молчали, пока не появится больше деталей о ситуации.

В нескольких интервью на выходных Блинкен заявил, что кризис является внутренним делом России, и США не имеют к нему никакого отношения.

Ранее телеканал CNN сообщил, что сотрудники разведки США смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов главаря группировки "Вагнера" Евгения Пригожина относительно его мятежа, но разведданными делились только с избранными союзниками.

По данным источников телеканала, во время мятежа "Вагнера" союзники на разных уровнях обращались к украинским чиновникам с предостережениями от нанесения ударов по территории России во время мятежа.

Темы: СШАВагнерПригожинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Посланник Папы после визита в Москву: Не существует мирного плана

Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian

С тяжелыми боями продвигаемся на Бердянском и Мелитопольском направлениях – Маляр

В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам

В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС

видеоПод Киевом девушку вытолкали из кафе за замечание о музыке Лепса, вмешалась полиция

Все новости...
США
Белый дом анонсировал новый разговор Байдена с Зеленским
CNN: США держали в секрете от большинства союзников детальные разведданные о планах "Вагнера"
Во время мятежа "Вагнера" союзники просили Украину не бить по России – CNN
Последние новости
03:46
В Хмельницкой и Черновицкой областях – угроза вражеских БпЛА
03:15
ОбновленоВ Одесской области была ракетная угроза
02:38
Обновлено от 02:12В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
01:58
Австрия не препятствует транзиту военной техники из ЕС в Украину – министр
01:02
После ранения в Краматорске умерла писательница Виктория Амелина
00:56
На Черниговщине – более 20 вражеских приходов
00:22
На Сумщине зафиксировано 116 взрывов, разрушены и повреждены дома
23:56
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
23:50
В Швейцарии задержали 7 человек, устроивших погромы по солидарности с французами
23:36
Из России летят "Шахеды" – Воздушные силы
Все новости...
Реклама: