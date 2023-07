Британська розвідка підтвердила повернення Україною частини території, окупованої з 2014 року

Британська розвідка підтверджує, що українські військові нещодавно вперше повернули на сході країни шматок території, яка була окупована з 2014 року.

Джерело: огляд розвідки Міністерства оборони Британії від 27 червня

Деталі: Британська розвідка констатує, що українські десантники досягли невеликого просування на схід від Красногорівки під Донецьком; селище розташоване фактично на старій лінії розмежування.

Дослівно: "Це один із перших випадків після вторгнення Росії у 2022 році, коли українські сили, скоріше за все, повернули територію, яка була окупована РФ з 2014 року.

Нещодавні численні атаки України у багатьох місцях на Донбасі, ймовірно, створили завелику напругу для сил "ДНР" та чеченців, які діяли у цьому секторі".

