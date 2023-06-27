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Британська розвідка підтвердила повернення Україною частини території, окупованої з 2014 року

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 09:29
Британська розвідка підтвердила повернення Україною частини території, окупованої з 2014 року
ЗСУ звільнили селище неподалік від Красногорівки, скриншот DeepState Map

Британська розвідка підтверджує, що українські військові нещодавно вперше повернули на сході країни шматок території, яка була окупована з 2014 року.

Джерело: огляд розвідки Міністерства оборони Британії від 27 червня

Деталі: Британська розвідка констатує, що українські десантники досягли невеликого просування на схід від Красногорівки під Донецьком; селище розташоване фактично на старій лінії розмежування.

Дослівно: "Це один із перших випадків після вторгнення Росії у 2022 році, коли українські сили, скоріше за все, повернули територію, яка була окупована РФ з 2014 року.

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Нещодавні численні атаки України у багатьох місцях на Донбасі, ймовірно, створили завелику напругу для сил "ДНР" та чеченців, які діяли у цьому секторі".

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Від УП: Статус невеличкої ділянки на південний схід від Красногорівки на мапі DeepState змінився 22 червня. У Силах оборони України про її деокупацію повідомили 24 червня. 

Цьому передувало: В огляді за понеділок розвідка Британії підтвердила, що ЗСУ просуваються під Бахмутом з півночі й півдня, та що у РФ навряд чи є достатньо резервів, щоб перекривати усі ділянки, де ситуація є загрозливою для неї. 

Теми: контрнаступвійнаДонецька областьрозвідка
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