Британская разведка подтвердила возвращение Украиной части территории, оккупированной с 2014 года

Британская разведка подтверждает, что украинские военные недавно впервые вернули на востоке страны кусок территории, которая была оккупирована с 2014 года.

Источник: обзор разведки Министерства обороны Великобритании от 27 июня

Детали: Британская разведка констатирует, что украинские десантники достигли небольшого продвижения к востоку от Красногоровки под Донецком; поселок расположен фактически на старой линии разграничения.

Дословно: "Это один из первых случаев после вторжения России в 2022 году, когда украинские силы скорее всего вернули территорию, которая была оккупирована РФ с 2014 года.

Реклама:

Недавние многочисленные атаки Украины во многих местах на Донбассе, вероятно, создали слишком большое напряжение для сил "ДНР" и чеченцев, которые действовали в этом секторе".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iU0vcqpCWm



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AYcLZdIOZ7