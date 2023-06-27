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Британская разведка подтвердила возвращение Украиной части территории, оккупированной с 2014 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 27 июня 2023, 09:29
Британская разведка подтвердила возвращение Украиной части территории, оккупированной с 2014 года
ВСУ освободили поселок неподалеку от Красногоровки, скриншот DeepState Map

Британская разведка подтверждает, что украинские военные недавно впервые вернули на востоке страны кусок территории, которая была оккупирована с 2014 года.

Источник: обзор разведки Министерства обороны Великобритании от 27 июня

Детали: Британская разведка констатирует, что украинские десантники достигли небольшого продвижения к востоку от Красногоровки под Донецком; поселок расположен фактически на старой линии разграничения.

Дословно: "Это один из первых случаев после вторжения России в 2022 году, когда украинские силы скорее всего вернули территорию, которая была оккупирована РФ с 2014 года.

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Недавние многочисленные атаки Украины во многих местах на Донбассе, вероятно, создали слишком большое напряжение для сил "ДНР" и чеченцев, которые действовали в этом секторе".

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От УП: Статус небольшого участка к юго-востоку от Красногоровки на карте DeepState изменился 22 июня. В Силах обороны Украины о его деоккупации сообщили 24 июня.

Этому предшествовало: В обзоре за понедельник разведка Британии подтвердила, что ВСУ продвигаются под Бахмутом с севера и юга, и что у РФ вряд ли есть достаточно резервов, чтобы перекрывать все участки, где ситуация является угрожающей для нее.

Темы: контрнаступлениевойнаДонецкая областьразведка
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