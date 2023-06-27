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Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 09:42

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі провели телефонну розмову.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Дмитро Кулеба розповів, що ключовими темами розмови були останні події в Росії, поточні оборонні потреби України та майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

"Є усі причини для сильних кроків щодо перспективи членства України у НАТО. Працюємо із союзниками, щоби досягти якнайкращого результату для України та євроатлантичної безпеки", – зазначив Кулеба. 

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Мелані Жолі зазначила, що "підкреслила підтримку для України з боку Канади, яка ні на мить не похитнулася". 

Нагадаємо, на останній зустрічі формату "Рамштайн" Канада пообіцяла Україні ще 200 ракет для систем протиповітряної оборони.

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Теми: Кулеба ДмитроКанадаРосіяНАТО
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