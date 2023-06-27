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Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 09:42

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провели телефонный разговор.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Дмитрий Кулеба рассказал, что ключевыми темами разговора были последние события в России, текущие оборонные потребности Украины и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

"Есть все причины для сильных шагов относительно перспективы членства Украины в НАТО. Работаем с союзниками, чтобы достичь наилучшего результата для Украины и евроатлантической безопасности", – отметил Кулеба.

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Мелани Жоли отметила, что "акцентировала на продолжении поддержки для Украины со стороны Канады, которая ни на миг не пошатнулась".

Напомним, на последней встрече формата "Рамштайн" Канада пообещала Украине еще 200 ракет для систем противовоздушной обороны.

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Темы: Кулеба ДмитрийКанадаРосcияНАТО
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