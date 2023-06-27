У Маріуполі окупанти викидають людей із власних квартир і заселяють військових – радник мера
Вівторок, 27 червня 2023, 09:56
В окупованому Маріуполі росіяни почали викидати з уцилілих квартир законих власників, якщо вони не можуть довесту росіянам право власності документами.
Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram
Дослівно: "У Маріуполі почали викидати з уцилілих квартир законих власників, якщо вони не можуть довесту росіянам право власності документами.
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По-простому, якщо в тебе згоріли документи, а в квартиру хочуть заселитись цивільні або військові окупанти, то життя безхатьки тебе гарантовано. Ось так - речі на вулицю, людей в нікуди.
Конкеретно в цю квартиру в Кальміуському районі заїзжають офіцери з окупаційного корпусу Маруполя. Навіть, з ордером від гауляйтеру міста".
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