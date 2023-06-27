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У Маріуполі окупанти викидають людей із власних квартир і заселяють військових – радник мера

Альона Мазуренко Вівторок, 27 червня 2023, 09:56
У Маріуполі окупанти викидають людей із власних квартир і заселяють військових – радник мера
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В окупованому Маріуполі росіяни почали викидати з уцилілих квартир законих власників, якщо вони не можуть довесту росіянам право власності документами. 

Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram

Дослівно: "У Маріуполі почали викидати з уцилілих квартир законих власників, якщо вони не можуть довесту росіянам право власності документами.

По-простому, якщо в тебе згоріли документи, а в квартиру хочуть заселитись цивільні або військові окупанти, то життя безхатьки тебе гарантовано. Ось так - речі на вулицю, людей в нікуди.

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Конкеретно в цю квартиру в Кальміуському районі заїзжають офіцери з окупаційного корпусу Маруполя. Навіть, з ордером від гауляйтеру міста".

Теми: Маріупольокупаціявійна
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