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В Мариуполе оккупанты выбрасывают людей из собственных квартир и заселяют военных – советник мэра

Алена МазуренкоВторник, 27 июня 2023, 09:56
В Мариуполе оккупанты выбрасывают людей из собственных квартир и заселяют военных – советник мэра
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В оккупированном Мариуполе россияне начали выбрасывать из уцилилых квартир законных владельцев, если они не могут доказать россиянам право собственности документами.

Источник: советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "В Мариуполе начали выбрасывать из уцилилых квартир законных владельцев, если они не могут доказать россиянам право собственности документами.

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По-простому, если у тебя сгорели документы, а в квартиру хотят заселиться гражданские или военные оккупанты, то жизнь бездомного тебе гарантирована. Вот так - вещи на улицу, людей в никуда.

Конкеретно в эту квартиру в Кальмиусском районе заезжают офицеры из оккупационного корпуса Маруполя. Даже, с ордером от гауляйтера города".

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Темы: Мариупольоккупациявойна
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