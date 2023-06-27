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Окупанти заявили, що в Криму невідомі пошкодили залізницю

Альона Мазуренко Вівторок, 27 червня 2023, 10:32
Окупанти заявили, що в Криму невідомі пошкодили залізницю
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Ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що в Кіровському районі Криму підірвали залізничні колії.

Джерело: "РИА Новости"

Дослівно: "У Кіровському районі пошкоджено залізничні колії. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин".

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Деталі: Російські телеграм-канали повідомляють, що невідомі підірвали залізничні колії в Криму.

За даними російського telegram-каналу Baza, унаслідок підриву на перегоні "Петрове - Владиславівка" з колій зійшов перший вагон вантажного поїзда.

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Теми: Кримзалізницяокупація
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