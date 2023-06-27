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Оккупанты заявили, что в Крыму неизвестные повредили железную дорогу

Алена МазуренкоВторник, 27 июня 2023, 10:32
Оккупанты заявили, что в Крыму неизвестные повредили железную дорогу
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Ставленник Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в Кировском районе Крыма взорвали железнодорожные пути.

Источник: "РИА Новости"

Дословно: "В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов".

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Детали: Российские телеграмм-каналы сообщают, что неизвестные взорвали железнодорожные пути в Крыму.

По данным российского telegram-канала Baza, в результате подрыва на перегоне "Петрово - Владиславовка" с путей сошел первый вагон грузового поезда.

Темы: Крымжелезная дорогаоккупация
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