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Rheinmetall від імені Нідерландів у 2024 році поставить Україні 14 танків Leopard 2

Вівторок, 27 червня 2023, 11:38

Компанія Rheinmetall поставить 14 танків Leopard 2А4 в Україну від імені уряду Нідерландів протягом 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Tagesschau.

Як повідомили в Rheinmetall, сума замовлення становить "тризначну суму в мільйони євро". Відповідна домовленість також була досягнута із урядом Німеччини.

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У квітні 2023 року Нідерланди та Данія вже оголосили про спільну закупівлю танків.

Перший із 14 цих бойових машин мають доставити в Україну в січні 2024 року, а інші мають надійти протягом 2024 року.

Раніше повідомлялось, що Німеччина й Польща наближаються до укладення угоди про створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої західної техніки, яку використовує Україна.

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Усього Україна, за відкритими даними, отримала понад 50 танків Leopard 2 різної модифікації.

Теми: зброятанкиУкраїна
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