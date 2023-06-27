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Rheinmetall от имени Нидерландов в 2024 году поставит Украине 14 танков Leopard 2

Вторник, 27 июня 2023, 11:38

Компания Rheinmetall поставит 14 танков Leopard 2А4 в Украину от имени правительства Нидерландов в течение 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Tagesschau.

Как сообщили в Rheinmetall, сумма заказа составляет "трехзначную сумму в миллионы евро". Соответствующая договоренность также была достигнута с правительством Германии.

В апреле 2023 года Нидерланды и Дания уже объявили о совместной закупке танков.

Первый из 14 этих боевых машин должны доставить в Украину в январе 2024 года, а остальные должны поступить в течение 2024 года.

Ранее сообщалось, что Германия и Польша приближаются к заключению соглашения о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

Всего Украина, по открытым данным, получила более 50 танков Leopard 2 различной модификации.

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Темы: оружиетанкиУкраина
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