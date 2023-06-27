Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 27 червня 2023, 11:58
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет РФ
ФОТО GETTY IMAGES

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3.

Джерело: Телеграм-канал ПС ЗСУ 

Дослівно: "Увага. Пуски ракет!

Реклама:

Ракети заходять із Сумщини. Рухаються у напрямку Полтавщини, в напрямку Кременчука".

Деталі: Об 11.40 було зафіксовано виліт літаків Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ. Пізніше повідомили про пуски ракет. В низці східних, центральних та північних регіонів було оголошено повітряну тривогу.

 

О 12.07 Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ракетний удар
На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару
Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: