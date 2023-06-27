Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет РФ

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3.

Джерело: Телеграм-канал ПС ЗСУ

Дослівно: "Увага. Пуски ракет!

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Ракети заходять із Сумщини. Рухаються у напрямку Полтавщини, в напрямку Кременчука".

Деталі: Об 11.40 було зафіксовано виліт літаків Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ. Пізніше повідомили про пуски ракет. В низці східних, центральних та північних регіонів було оголошено повітряну тривогу.

О 12.07 Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки по всіх областях.