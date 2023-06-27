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Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 27 червня 2023, 11:58
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет РФ
ФОТО GETTY IMAGES

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3.

Джерело: Телеграм-канал ПС ЗСУ 

Дослівно: "Увага. Пуски ракет!

Ракети заходять із Сумщини. Рухаються у напрямку Полтавщини, в напрямку Кременчука".

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Деталі: Об 11.40 було зафіксовано виліт літаків Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ. Пізніше повідомили про пуски ракет. В низці східних, центральних та північних регіонів було оголошено повітряну тривогу.

 

О 12.07 Повітряні сили оголосили відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУповітряна тривога
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