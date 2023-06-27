Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет РФ

Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

Источник: Телеграм-канал ВС ВСУ

Дословно: "Внимание. Пуски ракет!

Ракеты заходят из Сумской области. Движутся в направлении Полтавщины, в направлении Кременчуга".

Реклама:

Детали: В 11.40 был зафиксирован вылет самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ. Позже сообщили о пусках ракет. В ряде восточных, центральных и северных регионов объявлена воздушная тревога.

В 12.07 Воздушные силы объявили отбой ракетной опасности по всем областям.