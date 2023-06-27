Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет РФ

Валентина РоманенкоВторник, 27 июня 2023, 11:58
Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет РФ
ФОТО GETTY IMAGES

Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

Источник: Телеграм-канал ВС ВСУ

Дословно: "Внимание. Пуски ракет!

Реклама:

Ракеты заходят из Сумской области. Движутся в направлении Полтавщины, в направлении Кременчуга".

Детали: В 11.40 был зафиксирован вылет самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ. Позже сообщили о пусках ракет. В ряде восточных, центральных и северных регионов объявлена воздушная тревога.

 

В 12.07 Воздушные силы объявили отбой ракетной опасности по всем областям.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ракетный удар
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: