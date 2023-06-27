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Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет РФ

Валентина РоманенкоВторник, 27 июня 2023, 11:58
Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет РФ
ФОТО GETTY IMAGES

Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

Источник: Телеграм-канал ВС ВСУ

Дословно: "Внимание. Пуски ракет!

Ракеты заходят из Сумской области. Движутся в направлении Полтавщины, в направлении Кременчуга".

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Детали: В 11.40 был зафиксирован вылет самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ. Позже сообщили о пусках ракет. В ряде восточных, центральных и северных регионов объявлена воздушная тревога.

 

В 12.07 Воздушные силы объявили отбой ракетной опасности по всем областям.

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУвоздушная тревога
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