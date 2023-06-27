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У МЗС пояснили, чого Україна чекає від саміту НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 12:02

Київ вважатиме успішним саміт НАТО у Вільнюсі, якщо Альянс зробить рішучий крок до визначення чіткого алгоритму вступу України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс на конференції "Україна та НАТО напередодні вільнюського саміту", що відбувається у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Заступник глави МЗС зауважив, що було би великим розчаруванням, якби вільнюський саміт 2023 року за рівнем розчарування повторив бухарестський саміт 2008 року.

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"Вільнюський саміт можна буде вважати успішним, якщо союзники зроблять рішучий крок від розмитих формулювань про те, що Україна стане членом НАТО, до чіткого алгоритму, який покаже, як і коли це станеться", – сказав Перебийніс.

Усвідомлення того, що вступ України до НАТО незворотній, може стати фактором деескалації, вважає Перебийніс, оскільки зрештою Росія втратить формальний привід для війни.

"Де-факто Україна вже є членом НАТО і ефективно боронить східний фланг. Щоби остаточно визнати цю реальність, треба відмовитися від тих міфів, які Росія роками поширювала серед членів НАТО, пояснюючи там, що членство України в НАТО – це найчорніша з червоних ліній. Це дозволить подолати російський шантаж", – зауважив Перебийніс.

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Він висловив переконання, що прийняття факту вступу України в НАТО станеться так швидко, як і ставалося раніше з Болгарією, країнами Балтії чи Фінляндією.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно запевнив, що саміт НАТО зробить крок до членства України, це питання вже вирішене. 

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

Президент Володимир Зеленський розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Теми: МЗСНАТО
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