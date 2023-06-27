В МИД объяснили, чего Украина ждет от саммита НАТО

Киев будет считать успешным саммит НАТО в Вильнюсе, если Альянс сделает решительный шаг к определению четкого алгоритма вступления Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис на конференции "Украина и НАТО накануне вильнюсского саммита", которая проходит в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Заместитель главы МИД отметил, что было бы большим разочарованием, если бы вильнюсский саммит 2023 года по уровню разочарования повторил бухарестский саммит 2008 года.

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"Вильнюсский саммит можно будет считать успешным, если союзники сделают решительный шаг от размытых формулировок о том, что Украина станет членом НАТО, к четкому алгоритму, который покажет, как и когда это произойдет", – сказал Перебийнис.

Осознание того, что вступление Украины в НАТО необратимо, может стать фактором деэскалации, считает Перебийнис, поскольку в конце концов Россия потеряет формальный повод для войны.

"Де-факто Украина уже является членом НАТО и эффективно защищает восточный фланг. Чтобы окончательно признать эту реальность, надо отказаться от тех мифов, которые Россия годами распространяла среди членов НАТО, объясняя там, что членство Украины в НАТО – это самая черная из красных линий. Это позволит преодолеть российский шантаж", – отметил Перебийнис.

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Он выразил убеждение, что принятие факта вступления Украины в НАТО произойдет так быстро, как и происходило ранее с Болгарией, странами Балтии или Финляндией.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно заверил, что саммит НАТО сделает шаг к членству Украины, этот вопрос уже решен.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

Президент Владимир Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.