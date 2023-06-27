Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США хотіли б, щоб "групи Вагнера" більше не існувало - Держдеп

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 14:58

США хотіли б, щоб російська "група Вагнера" припинила свою діяльність і більше не існувала.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Ми були б раді, якби "групи Вагнера" більше не існувало", – сказав Міллер.

Він наголосив, що "вангерівці", де б вони не з'являлись, несуть за собою "смерть і руйнування".

Реклама:

"Ми бачимо, як вони видобувають місцеві ресурси. Ми бачимо, як вони порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами Вагнера через згубні наслідки, які це матиме для їхніх країн і, особливо, для їхнього народу", – наголосив представник Держдепу.

Він додав, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як "групу Вагнера", так і їхніх наступників.

Нагадаємо, за інформацією CNN, США тримали в секреті від більшості союзників детальні розвіддані про плани "Вагнера", а коли події почалися – просили Україну не бити по території РФ

ВІДЕО ДНЯ

Експрем’єрка та ексглава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Лондон та його союзників готуватися до потенційного розвалу Росії.

Теми: СШАВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
США
Білий дім анонсував нову розмову Байдена з Зеленським
Блінкен слав термінову телеграму дипломатам США через заколот у Росії – Axios
CNN: США тримали в секреті від більшості союзників детальні розвіддані про плани "Вагнера"
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: