США хотіли б, щоб "групи Вагнера" більше не існувало - Держдеп

США хотіли б, щоб російська "група Вагнера" припинила свою діяльність і більше не існувала.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Ми були б раді, якби "групи Вагнера" більше не існувало", – сказав Міллер.

Він наголосив, що "вангерівці", де б вони не з'являлись, несуть за собою "смерть і руйнування".

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"Ми бачимо, як вони видобувають місцеві ресурси. Ми бачимо, як вони порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами Вагнера через згубні наслідки, які це матиме для їхніх країн і, особливо, для їхнього народу", – наголосив представник Держдепу.

Він додав, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як "групу Вагнера", так і їхніх наступників.

Нагадаємо, за інформацією CNN, США тримали в секреті від більшості союзників детальні розвіддані про плани "Вагнера", а коли події почалися – просили Україну не бити по території РФ.

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