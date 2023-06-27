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США хотели бы, чтобы "группы Вагнера" больше не существовало - Госдеп

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 14:58

США хотели бы, чтобы российская "группа Вагнера" прекратила свою деятельность и больше не существовала.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы были бы рады, если бы "группы Вагнера" больше не существовало", – сказал Миллер.

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Он подчеркнул, что "вангеровцы", где бы они ни появлялись, несут за собой "смерть и разрушения".

"Мы видим, как они добывают местные ресурсы. Мы видим, как они нарушают права человека. Поэтому мы всегда призывали любую страну не вступать в контакт с силами Вагнера из-за пагубных последствий, которые это будет иметь для их стран и, особенно, для их народа", – подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что США будут продолжать принимать меры, чтобы привлечь к ответственности как "группу Вагнера", так и их преемников.

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Напомним, по информации CNN, США держали в секрете от большинства союзников детальные разведданные о планах "Вагнера", а когда события начались – просили Украину не бить по территории РФ.

Экс-премьер и экс-глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Лондон и его союзников готовиться к потенциальному развалу России.

Темы: СШАВагнер
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