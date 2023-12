Україна вже відвоювала більше території, ніж РФ захопила за зиму - міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявляє, що під час нинішніх контрнаступальних операцій Сили оборони України звільнили більше території, ніж російська окупаційна армія захопила протягом зими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Воллес сказав під час виступу у британському парламенті напередодні.

За словами британського міністра, "Україна вже відвоювала близько 300 квадратних кілометрів" своїх територій, які перебували під російською окупацією.

Реклама:

"Це більше території, ніж Росія захопила за весь час свого зимового наступу", – зазначив він.

Воллес відзначив, що українські війська продовжують поступовий, але неухильний прогрес, проводячи наступальні операції на трьох ключових напрямках на сході і на півдні.

💬 "As part of their summer campaign to reclaim illegally occupied territory, Ukraine has already recaptured approximately 300 square-km. That’s more territory than Russia seized in its whole winter offensive."



Defence Secretary @BWallaceMP updated Parliament today on Ukraine. pic.twitter.com/qsVIkF0scs