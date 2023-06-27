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Україна вже відвоювала більше території, ніж РФ захопила за зиму - міністр оборони Британії

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 16:18

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявляє, що під час нинішніх контрнаступальних операцій Сили оборони України звільнили більше території, ніж російська окупаційна армія захопила протягом зими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Воллес сказав під час виступу у британському парламенті напередодні.

За словами британського міністра, "Україна вже відвоювала близько 300 квадратних кілометрів" своїх територій, які перебували під російською окупацією.

"Це більше території, ніж Росія захопила за весь час свого зимового наступу", – зазначив він.

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Воллес відзначив, що українські війська продовжують поступовий, але неухильний прогрес, проводячи наступальні операції на трьох ключових напрямках на сході і на півдні.

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Раніше видання The New York Times писало, що в адміністрації президента США неофіційно говорять, що український контрнаступ почався повільно і його результати за перші кілька тижнів змушують "протверезіти", проте не поспішають робити висновки. 

Теми: Велика БританіяРосія
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