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Украина уже отвоевала больше территории, чем РФ захватила за зиму - глава Минобороны Британии

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 16:18

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявляет, что во время нынешних контрнаступательных операций Силы обороны Украины освободили больше территории, чем российская оккупационная армия захватила в течение зимы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоллес сказал во время выступления в британском парламенте накануне.

По словам британского министра, "Украина уже отвоевала около 300 квадратных километров" своих территорий, которые находились под российской оккупацией.

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"Это больше территории, чем Россия захватила за все время своего зимнего наступления", – отметил он.

Уоллес отметил, что украинские войска продолжают постепенный, но неуклонный прогресс, проводя наступательные операции на трех ключевых направлениях на востоке и на юге.

Ранее издание The New York Times писало, что в администрации президента США неофициально говорят, что украинское контрнаступление началось медленно и его результаты за первые несколько недель заставляют "протрезветь", однако не спешат делать выводы. 

Темы: ВеликобританияРосcия
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