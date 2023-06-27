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Украина уже отвоевала больше территории, чем РФ захватила за зиму - глава Минобороны Британии

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 16:18

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявляет, что во время нынешних контрнаступательных операций Силы обороны Украины освободили больше территории, чем российская оккупационная армия захватила в течение зимы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоллес сказал во время выступления в британском парламенте накануне.

По словам британского министра, "Украина уже отвоевала около 300 квадратных километров" своих территорий, которые находились под российской оккупацией.

"Это больше территории, чем Россия захватила за все время своего зимнего наступления", – отметил он.

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Уоллес отметил, что украинские войска продолжают постепенный, но неуклонный прогресс, проводя наступательные операции на трех ключевых направлениях на востоке и на юге.

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Ранее издание The New York Times писало, что в администрации президента США неофициально говорят, что украинское контрнаступление началось медленно и его результаты за первые несколько недель заставляют "протрезветь", однако не спешат делать выводы. 

Темы: ВеликобританияРосcия
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