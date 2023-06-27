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"Капітан під час шторму" Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 17:03
Капітан під час шторму Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік – ЗМІ
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО: GETTY IMAGES

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг, імовірно, залишиться на своїй посаді ще на один рік попри неодноразово висловлене ним бажання передати керівництво іншій людині.

Про це, як пише "Європейська правда", видання Euractiv дізналось від чотирьох дипломатів НАТО.

Очікувалося, що Столтенберг, який є генеральним секретарем НАТО з жовтня 2014-го, піде у відставку цієї осені, але замість цього він може залишитись на посаді ще на один рік. Рішення може бути ухвалене вже в середу, 28 червня.

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Жоден із потенційних наступників Столтенберга, як-то прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес або прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, поки що не змогли отримати підтримку 31 держави-члена НАТО.

Дипломати НАТО відзначають, що Столтенберг довів здатність керувати Альянсом під час криз. "Небезпечно змінювати капітана під час шторму", – сказав Euractiv один із високопосадовців Альянсу.

Співрозмовники видання вказують, що продовження мандата генсека НАТО дасть більше часу для того, щоб зосередитися на короткостроковій і довгостроковій підтримці України замість вдаватись у внутрішні дискусії.

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Оскільки наступник Столтенберга, як очікується, буде призначений у середині наступного року, його кандидатура, найімовірніше, обговорюватиметься з призначеннями на ключові посади в Європейському Союзі після виборів до Європарламенту.

Деякі члени Альянсу, однак, побоюються, що тривале перебування Столтенберга на посаді може "розглядатися як величезний дефіцит демократії" в Альянсі.

У ЗМІ і раніше потрапляла інформація, що союзники у НАТО схиляються до того, щоби продовжити термін повноважень чинного генсека Єнса Столтенберга через труднощі з обранням наступника. 

Також зазначалося, що Джо Байден нібито особисто вмовляв Єнса Столтенберга залишитися на посаді генсека НАТО під час його останньої поїздки до Вашингтона. 

Читайте більше у статті: НАТО в активному пошуку: хто очолить провідну безпекову організацію світу.

Теми: НАТОвійна
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