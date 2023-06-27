Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Капитан во время шторма" Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 17:03
Капитан во время шторма Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год – СМИ
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО: GETTY IMAGES

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год, несмотря на неоднократно высказанное им желание передать руководство другому человеку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", издание Euractiv узнало от четырех дипломатов НАТО.

Ожидалось, что Столтенберг, который является генеральным секретарем НАТО с октября 2014-го, уйдет в отставку этой осенью, но вместо этого он может остаться в должности еще на один год. Решение может быть принято уже в среду, 28 июня.

Реклама:

Ни один из потенциальных преемников Столтенберга, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес, пока не смогли получить поддержку 31 государства-члена НАТО.

Дипломаты НАТО отмечают, что Столтенберг доказал способность управлять Альянсом во время кризисов. "Опасно менять капитана во время шторма", – сказал Euractiv один из высокопоставленных чиновников Альянса.

Собеседники издания указывают, что продление мандата генсека НАТО даст больше времени для того, чтобы сосредоточиться на краткосрочной и долгосрочной поддержке Украины вместо того, чтобы вдаваться во внутренние дискуссии.

ВИДЕО ДНЯ

Поскольку преемник Столтенберга, как ожидается, будет назначен в середине следующего года, его кандидатура, скорее всего, будет обсуждаться с назначениями на ключевые должности в Европейском Союзе после выборов в Европарламент.

Некоторые члены Альянса, однако, опасаются, что длительное пребывание Столтенберга на посту может "рассматриваться как огромный дефицит демократии" в Альянсе.

В СМИ и ранее попадала информация, что союзники по НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника.

Также отмечалось, что Джо Байден якобы лично уговаривал Йенса Столтенберга остаться на посту генсека НАТО во время его последней поездки в Вашингтон.

Читайте больше в статье: НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.

Темы: НАТОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: