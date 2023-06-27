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"Капитан во время шторма" Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 17:03
Капитан во время шторма Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год – СМИ
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО: GETTY IMAGES

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год, несмотря на неоднократно высказанное им желание передать руководство другому человеку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", издание Euractiv узнало от четырех дипломатов НАТО.

Ожидалось, что Столтенберг, который является генеральным секретарем НАТО с октября 2014-го, уйдет в отставку этой осенью, но вместо этого он может остаться в должности еще на один год. Решение может быть принято уже в среду, 28 июня.

Ни один из потенциальных преемников Столтенберга, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес, пока не смогли получить поддержку 31 государства-члена НАТО.

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Дипломаты НАТО отмечают, что Столтенберг доказал способность управлять Альянсом во время кризисов. "Опасно менять капитана во время шторма", – сказал Euractiv один из высокопоставленных чиновников Альянса.

Собеседники издания указывают, что продление мандата генсека НАТО даст больше времени для того, чтобы сосредоточиться на краткосрочной и долгосрочной поддержке Украины вместо того, чтобы вдаваться во внутренние дискуссии.

Поскольку преемник Столтенберга, как ожидается, будет назначен в середине следующего года, его кандидатура, скорее всего, будет обсуждаться с назначениями на ключевые должности в Европейском Союзе после выборов в Европарламент.

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Некоторые члены Альянса, однако, опасаются, что длительное пребывание Столтенберга на посту может "рассматриваться как огромный дефицит демократии" в Альянсе.

В СМИ и ранее попадала информация, что союзники по НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника.

Также отмечалось, что Джо Байден якобы лично уговаривал Йенса Столтенберга остаться на посту генсека НАТО во время его последней поездки в Вашингтон.

Читайте больше в статье: НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.

Темы: НАТОвойна
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