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"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 

Валентина РоманенкоВівторок, 27 червня 2023, 17:20
Здохнете, окупанти голімі: українські хакери зламали онлайн-конференцію РЖД 
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Українські хакери зламали онлайн-конференцію російських залізничників із представниками загарбників тимчасово окупованих територій.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в кіберсередовищі, відео, надане УП

Деталі: За даними джерел УП, ця відеоконференція відбувалася 22 червня 2023 року.

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На ній обговорювали, зокрема, питання "переходу на оформлення єдиного перевізного документа" під час здійснення перевезень вантажів між РФ і тимчасово окупованими територіями України.

На відео чути, як до бесіди включається людина, яка звертається до окупантів: "Громадяни залізничники, за підтримку військової агресії проти України...".

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На цьому його обривають.

Представник "РЖД" просить розібратися, чому "модератор Кирило проспав включення в ефір несанкціонованих товаришів".

Далі окупанти намагаються повернутися до порядку денного засідання, але наступний спікер також виявляється українським хакером, якому вдалося донести свою думку до загарбників і гауляйтерів. На цьому трансляція і запис обривається.

Пряма мова: "Щодо цього питання, то партизани замінували всі дороги, у вас зараз буде повний п...ць, вас роз...є СБУ. Суки, ви всі здохнете, окупанти голімі".

Нагадаємо: В квітні хакери разом з українським пранкером зламали онлайн-трансляцію експертної конференції "Російсько-іранське співробітництво у світі, що змінюється". Вони пообіцяли, що на кожного окупанта чекатиме відплата СБУ.

Теми: хакериокупація
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