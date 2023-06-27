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"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"

Валентина РоманенкоВторник, 27 июня 2023, 17:20
Сдохнете, оккупанты голимые: украинские хакеры взломали онлайн-конференцию РЖД
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Украинские хакеры взломали онлайн-конференцию российских железнодорожников с представителями захватчиков временно оккупированных территорий.

Источник: собеседники "Украинской правды" в киберсреде, видео, предоставленное УП

Детали: По данным источников УП, эта видеоконференция проходила 22 июня 2023 года.

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На ней обсуждался в частности вопрос "перехода на оформление единого перевозочного документа" при осуществлении перевозок грузов между РФ и временно оккупированными террриторями Украины.

На видео слышно, как в беседу включается человек, обращающийся к оккупантам: "Граждане железнодорожники, за поддержку военной  агрессии против Украины…".

На этом его обрывают.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель "РЖД" просит разобраться, почему "модератор Кирилл проспал включение в эфир несанкционированных товарищей".

Далее оккупанты пытаются вернуться к повестке дня заседания, но следующий спикер также оказывается украинским хакером, которому удалось донести свою мысль до захватчиков и гауляйтеров. На этом трансляция и запись обрывается.

Прямая речь: "Касательно этого вопроса, то партизаны заминировали все дороги, у вас сейчас будет полный п..ц, вас раз…ет СБУ. Суки, вы все сдохнете, оккупанты голимые".

Напомним: В апреле хакеры вместе с украинским пранкером взломали онлайн-трансляцию экспертной конференции "Российско-иранское сотрудничество в меняющемся мире". Они пообещали, что каждого оккупанта будет ждать возмездие СБУ.

Темы: хакерыоккупация
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