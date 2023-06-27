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Ярмоленко повернувся до "Динамо"

Євген КізіловВівторок, 27 червня 2023, 17:37
Ярмоленко повернувся до Динамо
Андрій Ярмоленко, фото: фк "динамо"

Відомий український футболіст Андрій Ярмоленко повернувся з еміратського "Аль-Айн" до ФК "Динамо", за який виступав з 2006 по 2017 роки.

Джерело: офіційний сайт ФК "Динамо"

Деталі: Повідомляється, що новий контракт Ярмоленка розрахований на 2 роки.

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У серпні 2017 року "Динамо" домовилось про трансфер Ярмоленка в дортмундську "Борусію". За рік він перейшов до лондонського "Вест Гема", де провів 4 сезони. Після цього Ярмоленко провів сезон у клубі з ОАЕ "Аль-Айн", контракт з яким завершився цього літа.

В клубі зазначили, що в "Динамо" Ярмоленко повертається у статусі вільного агента, "вирішивши виступати в рідній країні у важкі для неї воєнні часи".

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Дослівно: "За майже десять років перетворився на справжнього лідера та капітана "Динамо", тричі завоювавши з киянами чемпіонство, двічі Кубок України та тричі Суперкубок. Неодноразово визнавався найкращим гравцем сезону вболівальниками "Динамо", а також футболістом року в Україні за версією різних видань".

У клубі нагадали, що колись так само в "Динамо" поверталися зірки українського футболу Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Разом з тим, як повідомляє "Динамо", з клубу пішов нападник Артем Бєсєдін. ФК та гравець досягли угоди про розірвання контракту, Бєсєдін отримав статус вільного агента.

Теми: футболКиїв
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