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Ярмоленко вернулся в "Динамо"

Евгений КизиловВторник, 27 июня 2023, 17:37
Ярмоленко вернулся в Динамо
Андрей Ярмоленко, фото: фк "динамо"

Известный украинский футболист Андрей Ярмоленко вернулся из эмиратского "Аль-Айн" в ФК "Динамо", за который выступал с 2006 по 2017 годы.

Источник: официальный сайт ФК "Динамо"

Детали: Сообщается, что новый контракт Ярмоленко рассчитан на 2 года.

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В августе 2017 года "Динамо" договорилось о трансфере Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию". Через год он перешел в лондонский "Вест Хэм", где провел 4 сезона. После этого Ярмоленко провел сезон в клубе из ОАЭ "Аль-Айн", контракт с которым завершился этим летом.

В клубе отметили, что в "Динамо" Ярмоленко возвращается в статусе свободного агента, "решив выступать в родной стране в тяжелые для нее военные времена".

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Дословно: "За почти десять лет превратился в настоящего лидера и капитана "Динамо", трижды завоевав с киевлянами чемпионство, дважды Кубок Украины и трижды Суперкубок. Неоднократно признавался лучшим игроком сезона болельщиками "Динамо", а также футболистом года в Украине по версии различных изданий".

В клубе напомнили, что когда-то так же в "Динамо" возвращались звезды украинского футбола Андрей Шевченко и Сергей Ребров.

Вместе с тем, как сообщает "Динамо", из клуба ушел нападающий Артем Беседин. ФК и игрок достигли соглашения о расторжении контракта, Беседин получил статус свободного агента.

Темы: футболКиев
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