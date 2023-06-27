У Конгресі США закликають Байдена передати Україні касетні боєприпаси

Двопартійна група американських законодавців звернулась із листом до адміністрації президента США Джо Байдена, закликаючи її схвалити надання Україні касетних боєприпасів для ефективнішого прориву оборонних ліній РФ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Foreign Policy.

У листі, надісланому в п'ятницю Байдену, конгресмени Джо Вілсон, Стів Коен і Вікторія Спартц закликали Білий дім надіслати Україні так звані вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) для допомоги в її контрнаступі.

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"Передача DPICM Україні дає можливість надати українським Збройним Силам потужний потенціал для використання проти російської армії та найманців. Тож застосуймо їхній невикористаний величезний арсенал для перемоги України та відновлення миру в Європі", – пишуть законодавці.

Вони також вказують, що касетні боєприпаси були розроблені у США в часи "холодної війни" саме для "протидії чисельній і матеріальній перевазі Росії".

"І тепер вони можуть бути використані за призначенням в обороні України – і в обороні Європи, і, зрештою, в національній безпеці США", – додають конгресмени.

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Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, які можуть уражати і вбивати цивільне населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту.

У 2008 році понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.

ЗМІ ще наприкінці 2022 року повідомляли, що Туреччина почала надсилати Україні касетні боєприпаси американської розробки після місяців благань Києва до адміністрації Байдена надати ці засоби. Українська сторона такі повідомлення заперечила.

Раніше ЗМІ також писали, що в адміністрації президента США Джо Байдена розглядають запит України про постачання касетних боєприпасів.