Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Конгрессе США призывают Байдена передать Украине кассетные боеприпасы

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 18:06

Двухпартийная группа американских законодателей обратилась с письмом к администрации президента США Джо Байдена, призывая ее одобрить предоставление Украине кассетных боеприпасов для эффективного прорыва оборонительных линий РФ.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Foreign Policy.

В письме, направленном в пятницу Байдену, конгрессмены Джо Уилсон, Стив Коэн и Виктория Спартц призвали Белый дом прислать Украине так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM) для помощи в ее контрнаступлении.

Реклама:

"Передача DPICM Украине предоставляет возможность предоставить украинским Вооруженным Силам мощный потенциал для использования против российской армии и наемников. Поэтому давайте применим их неиспользованный огромный арсенал для победы Украины и восстановления мира в Европе", – пишут законодатели.

Они также указывают, что кассетные боеприпасы были разработаны в США во времена "холодной войны" именно для "противодействия численному и материальному превосходству России".

"И теперь они могут быть использованы по назначению в обороне Украины – и в обороне Европы, и, наконец, в национальной безопасности США", – добавляют конгрессмены.

ВИДЕО ДНЯ

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, которые могут поражать и убивать гражданское население. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

СМИ еще в конце 2022 года сообщали, что Турция начала отправлять Украине кассетные боеприпасы американской разработки после месяцев мольбей Киева к администрации Байдена предоставить эти средства. Украинская сторона такие сообщения опровергла.

Ранее СМИ также писали, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают запрос Украины о поставках кассетных боеприпасов.

Темы: СШАБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: