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Чехія пообіцяла більше військової техніки для України

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 18:14

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що на складах армії країни ще є техніка, яку можна надати Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила на пресконференції, в якій також брав участь прем'єр-міністр Петр Фіала, повідомляє Ceske Noviny.

"У нас все ще є варіанти з армійських запасів", – сказала Чернохова, яку цитує Reuters.

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Чернохова також вказала на те, що армія її країни врахує уроки війни в Україні при здійсненні закупівель та розробці оборонної стратегії, яку Міноборони Чехії планує завершити до вересня 2023 року. 

Петр Фіала у свою чергу заявив, що з січня до травня 2023 року Чехія надала Україні 24 танки, 76 БМП та 645 протитанкових керованих ракет,16 спеціальних автомобілів для систем ППО, 57 тисяч боєприпасів для гармат і гаубиць, а також 144 зенітних гармат.

Крім того, Україна отримала інші військові матеріали, обладнання, запасні частини, паливо та засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

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Фіала зазначив, що уряд Чехії також скоординував постачання сотень додаткових одиниць важкої військової техніки за ліцензіями або у співпраці з іноземними партнерами.

Раніше повідомлялося, що Чехія планує надати Україні військову допомогу на суму близько 25-29 млн доларів, переважно не задіяне чеською армією майно зі складів.

У лютому, нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення досягла 10 мільярдів чеських крон (422 мільйони євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 мільярдів крон (1,27 мільярда євро).

Теми: Чехіяармія
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