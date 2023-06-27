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Чехия пообещала больше военной техники для Украины

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 18:14

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что на складах армии страны еще есть техника, которую можно предоставить Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила на пресс-конференции, в которой также принимал участие премьер-министр Петр Фиала, сообщает Ceske Noviny.

"У нас все еще есть варианты из армейских запасов", – сказала Чернохова, которую цитирует Reuters.

Чернохова также указала на то, что армия ее страны учтет уроки войны в Украине при осуществлении закупок и разработке оборонной стратегии, которую Минобороны Чехии планирует завершить к сентябрю 2023 года.

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Петр Фиала в свою очередь заявил, что с января по май 2023 года Чехия предоставила Украине 24 танка, 76 БМП и 645 противотанковых управляемых ракет, 16 специальных автомобилей для систем ПВО, 57 тысяч боеприпасов для пушек и гаубиц, а также 144 зенитных орудий.

Кроме того, Украина получила другие военные материалы, оборудование, запасные части, топливо и средства радиационной, химической и биологической защиты.

Фиала отметил, что правительство Чехии также скоординировало поставки сотен дополнительных единиц тяжелой военной техники по лицензиям или в сотрудничестве с иностранными партнерами.

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Ранее сообщалось, что Чехия планирует предоставить Украине военную помощь на сумму около 25-29 млн долларов, преимущественно не задействованное чешской армией имущество со складов.

В феврале, напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что военная помощь Украине со стороны чешского правительства с начала полномасштабного российского вторжения достигла 10 миллиардов чешских крон (422 миллиона евро), а оборонная промышленность Чехии отправила вооружения еще на 30 миллиардов крон (1,27 миллиарда евро).

Темы: Чехияармия
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