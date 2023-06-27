Чехия пообещала больше военной техники для Украины
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что на складах армии страны еще есть техника, которую можно предоставить Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила на пресс-конференции, в которой также принимал участие премьер-министр Петр Фиала, сообщает Ceske Noviny.
"У нас все еще есть варианты из армейских запасов", – сказала Чернохова, которую цитирует Reuters.
Чернохова также указала на то, что армия ее страны учтет уроки войны в Украине при осуществлении закупок и разработке оборонной стратегии, которую Минобороны Чехии планирует завершить к сентябрю 2023 года.
Петр Фиала в свою очередь заявил, что с января по май 2023 года Чехия предоставила Украине 24 танка, 76 БМП и 645 противотанковых управляемых ракет, 16 специальных автомобилей для систем ПВО, 57 тысяч боеприпасов для пушек и гаубиц, а также 144 зенитных орудий.
Кроме того, Украина получила другие военные материалы, оборудование, запасные части, топливо и средства радиационной, химической и биологической защиты.
Фиала отметил, что правительство Чехии также скоординировало поставки сотен дополнительных единиц тяжелой военной техники по лицензиям или в сотрудничестве с иностранными партнерами.
Ранее сообщалось, что Чехия планирует предоставить Украине военную помощь на сумму около 25-29 млн долларов, преимущественно не задействованное чешской армией имущество со складов.
В феврале, напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что военная помощь Украине со стороны чешского правительства с начала полномасштабного российского вторжения достигла 10 миллиардов чешских крон (422 миллиона евро), а оборонная промышленность Чехии отправила вооружения еще на 30 миллиардов крон (1,27 миллиарда евро).